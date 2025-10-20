Deputado Cássio Gois fortalece agricultura de Cacoal com investimentos que ultrapassam R$ 4 milhões

A agricultura familiar e o setor produtivo de Cacoal receberam, nesta quinta-feira (16), um importante reforço por meio de investimentos do deputado estadual Cássio Gois.

Em parceria com o Governo de Rondônia e a Prefeitura de Cacoal, o parlamentar realizou a entrega de maquinários e veículos que somam quase R$ 4 milhões em recursos destinados ao fortalecimento da agricultura no município.

A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Adailton Fúria, do vice-prefeito Tony Pablo, da ex-deputada Jaqueline Cassol, de vereadores, produtores rurais, associações agrícolas e diversas lideranças locais.

Entre os equipamentos entregues estão uma escavadeira hidráulica (PC), duas picapes Strada, dois tratores agrícolas e diversos implementos, que irão beneficiar diretamente famílias e associações que vivem do trabalho no campo.

Segundo o deputado Cássio Gois, os investimentos refletem um compromisso com o homem do campo, voltado para garantir mais produtividade, dignidade e qualidade de vida às famílias rurais.

“Nosso compromisso com a agricultura vai além da entrega de máquinas. É garantir estradas boas, que permitam o escoamento da produção, apoiar programas como o Porteira Adentro, que abre tanques, incentiva lavouras e melhora a vida de quem trabalha no campo. Quando fortalecemos o produtor, fortalecemos também a economia e o desenvolvimento do nosso estado”, destacou o parlamentar.

Além dos maquinários entregues à Prefeitura, o deputado também tem destinado recursos a diversas associações rurais do município, ampliando a capacidade de produção, mecanização e infraestrutura nas comunidades agrícolas.

O prefeito Adailton Fúria agradeceu a parceria com o deputado e ressaltou a importância dos investimentos:

“Esses equipamentos chegam em boa hora e vão fortalecer ainda mais a agricultura de Cacoal. A parceria com o deputado Cássio Gois tem garantido resultados concretos para o nosso município, principalmente na zona rural”, afirmou o prefeito.

Durante a cerimônia, produtores rurais também manifestaram gratidão pelo apoio recebido.

“Esses maquinários chegaram para ajudar quem mais precisa. A gente vive do que planta e precisa de estradas boas para escoar nossa produção. A Prefeitura tem sido parceira e, com o apoio do deputado Cássio Gois, o trabalho da gestão fica ainda mais forte. Só temos a agradecer por lembrar da gente, do homem do campo”, destacou um produtor rural da região.

O produtor Dezinho, da Linha 10, também reforçou a importância do trabalho do parlamentar:

“O deputado Cássio Gois é diferenciado. Ele investe mesmo no campo, na agricultura, e todos os trabalhos e investimentos dele têm fortalecido programas como o Porteira a Dentro, além de melhorar muito a escoação dos nossos produtos”, destacou o produtor.

Ao longo de seu mandato, Cássio Gois tem se destacado pelo trabalho voltado ao setor produtivo, com ações que contemplam diversos municípios do Estado, sempre com atenção especial a Cacoal, onde o parlamentar mantém forte presença e compromisso com o desenvolvimento local.

Com os novos investimentos, a agricultura cacoalense segue mais estruturada e preparada para crescer de forma sustentável, gerando renda e oportunidades para centenas de famílias.