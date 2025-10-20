Discussão sobre política termina em agressão em chácara de Cabixi

Na tarde de domingo, 19 de outubro, por volta das 15h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão em uma chácara situada a cerca de 2 quilômetros da área urbana de Cabixi.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou que estava em casa quando o autor chegou ao local trazendo algumas jacas.

Durante a conversa, ambos passaram a debater sobre a situação política do país e, em meio à divergência de opiniões, o visitante acabou partindo para vias de fato.

Uma testemunha que estava no local interveio e conseguiu impedir que a agressão continuasse. Quando a equipe policial chegou à propriedade, o autor já havia fugido. Segundo a vítima, ao sair, ele acelerou o veículo, uma caminhonete, em sua direção, por pouco não a atingindo.

A vítima informou ainda que o agressor costuma andar armado e manifestou temor de possíveis represálias.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste, que deverá apurar os fatos.