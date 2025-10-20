Facebook
Instagram
Capa
Geral
Policial
Política
Conesul
Variedades
Esporte
agronegocio
Brasil
Buscar
Facebook
Instagram
segunda-feira, 20 de outubro de 2025.
Entrar
Bem-vindo! Entre na sua conta
seu usuário
sua senha
Esqueceu sua senha?
Recuperar senha
Recupere sua senha
seu e-mail
Uma senha será enviada por e-mail para você.
Extraderondonia.com.br
Capa
Geral
Policial
Política
Conesul
Variedades
Esporte
agronegocio
Brasil
EDITAL DE CONVOCAÇÃO / APAE DE CABIXI-RO
Fonte: Assessoria
20 de outubro de 2025
15:06
1. EDITAL ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
free online course
Compartilhe:
Últimas notícias
EDITAL DE CONVOCAÇÃO / APAE DE CABIXI-RO
Deputado Cássio Gois fortalece agricultura de Cacoal com investimentos que ultrapassam R$ 4 milhões
Gislaine Lebrinha destina R$ 1,98 milhão para infraestrutura em Alvorada d’Oeste
VÍDEO: PM prende suspeito após furtar pela terceira vez o mesmo comércio de gás em Vilhena
Últimas notícias
Conselheiro do CRT-01 convida profissionais da climatização para palestra sobre o PEMOC no IFRO em Vilhena
EDITAL DE CONVOCAÇÃO / APAE DE CABIXI-RO
Deputado Cássio Gois fortalece agricultura de Cacoal com investimentos que ultrapassam R$ 4 milhões
Gislaine Lebrinha destina R$ 1,98 milhão para infraestrutura em Alvorada d’Oeste
© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a
Jornal Extra de Rondônia
.