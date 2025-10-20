Gislaine Lebrinha destina R$ 1,98 milhão para infraestrutura em Alvorada d’Oeste 

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) viabilizou R$ 1,98 milhão em investimentos para o município de Alvorada d’Oeste. O valor é dividido em R$ 990 mil para bloqueteamento e R$ 990 mil para aduelas.
O recurso já está disponível na conta da Prefeitura. O bloqueteamento consiste na pavimentação de vias com blocos de concreto, oferecendo mais durabilidade, segurança e melhor trafegabilidade para ruas e avenidas.
Já as aduelas são estruturas de concreto instaladas em bueiros e canais, permitindo drenagem eficiente da água pluvial, prevenindo alagamentos e garantindo a circulação de veículos e pedestres.
Os investimentos atendem a um pedido dos vereadores Diego e Osmar do Idaron, que atuaram em parceria com a deputada para priorizar demandas do município. Sobre os recursos, a deputada Gislaine Lebrinha destacou: “Agradeço à população de Alvorada d’Oeste pela confiança. Esses investimentos vão melhorar a infraestrutura e o tráfego da cidade. Nosso compromisso é fazer Alvorada avançar cada vez mais a cada dia, e isso só é possível graças à parceria com os vereadores e à confiança no nosso trabalho”, afirmou. Os recursos reforçam o compromisso da deputada com melhorias urbanas e qualidade de vida para os moradores de Alvorada d’Oeste.