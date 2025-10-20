Gislaine Lebrinha destina R$ 1,98 milhão para infraestrutura em Alvorada d’Oeste 

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) viabilizou R$ 1,98 milhão em investimentos para o município de Alvorada d’Oeste. O valor é dividido em R$ 990 mil para bloqueteamento e R$ 990 mil para aduelas.

O recurso já está disponível na conta da Prefeitura. O bloqueteamento consiste na pavimentação de vias com blocos de concreto, oferecendo mais durabilidade, segurança e melhor trafegabilidade para ruas e avenidas.

Já as aduelas são estruturas de concreto instaladas em bueiros e canais, permitindo drenagem eficiente da água pluvial, prevenindo alagamentos e garantindo a circulação de veículos e pedestres.