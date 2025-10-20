Moradora encontra bicicleta abandonada em terreno baldio em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 20 de outubro, uma moradora do bairro Barão do Melgaço 2, em Vilhena, acionou a Polícia Militar após encontrar uma bicicleta abandonada em um terreno baldio ao lado de sua residência.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a mulher contou que, por volta das 3h da madrugada, ouviu seus cachorros latindo de forma intensa, mas somente ao amanhecer resolveu verificar o motivo. Ao sair na rua, encontrou uma bicicleta vermelha, modelo CXR, da marca Lotus, com número de série identificado.

A guarnição da Rádio Patrulha compareceu ao local, constatou a veracidade da informação e realizou o recolhimento do veículo, que foi encaminhado à Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran).

Em seguida, o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, onde serão adotadas as medidas cabíveis para identificar a origem da bicicleta e seu proprietário.