Mulher é presa após ameaçar vizinhos com facão por causa de som alto em Corumbiara

Na tarde de domingo, 19 de outubro, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça na Rua José Bonifácio, no distrito de Vitória da União, pertencente ao município de Corumbiara.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, um casal relatou que estava em casa com o som ligado quando uma mulher chegou em frente à residência portando um facão. Em seguida, passou a golpear o portão e ameaçar as vítimas de morte, ordenando que desligassem o aparelho sonoro.

Quando a guarnição chegou ao local, a suspeita já havia retornado para sua casa. Após ouvir as vítimas, os policiais se deslocaram até a residência da mulher, onde foram recebidos por seu marido, que a chamou para esclarecer a situação. Ao ser questionada, a suspeita confirmou que havia ido até a casa do casal e feito as ameaças por estar incomodada com o som alto.

Os policiais orientaram que a situação deveria ter sido comunicada à Polícia Militar, em vez de ser resolvida com violência. Durante o procedimento, a mulher se recusou a apresentar documento de identificação ou fornecer seus dados pessoais, mesmo após ser advertida sobre as consequências legais.

Diante da recusa e do comportamento agressivo, foi dada voz de prisão à suspeita. Os policiais precisaram entrar no quintal da residência e utilizar força moderada, além de algemas, para contê-la.

A mulher e as vítimas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para as providências cabíveis.