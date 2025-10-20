Padrasto é preso suspeito de estupro de vulnerável em Chupinguaia

Na manhã desta segunda-feira, 20 de outubro de 2025, a Polícia Militar de Chupinguaia foi acionada para atender uma ocorrência de estupro de vulnerável.

A denúncia indicava que a mãe da vítima e os envolvidos estariam em um estabelecimento comercial no centro da cidade.

A equipe policial se deslocou até o local e conversou com a mãe da vítima, que tem 11 anos. A mãe explicou que descobriu os abusos por meio do relato da própria filha. Imediatamente, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a menor durante o registro e a condução para a delegacia.

A criança relatou à conselheira de plantão que o suspeito, seu padrasto, por diversas vezes a observava enquanto tomava banho e invadia seu quarto sem permissão após o banho, sob o pretexto de discutir assuntos, mas com a intenção de vê-la nua.

Em um momento em que a criança estava sozinha em casa com o padrasto, ele teria praticado atos mais graves. A menor relatou que o homem tirou sua roupa, tocou, beijou e acariciou partes do seu corpo. Recentemente, ao evoluir os toques para a parte íntima, a menina conseguiu impedi-lo. Segundo o relato, os abusos vinham acontecendo ao longo da última semana.

A adolescente buscou ajuda ao contar os fatos ao pai biológico e, na noite de domingo, reuniu coragem para contar tudo à mãe.

Diante da gravidade dos fatos, a mãe, o suspeito e a criança, acompanhada pelo Conselho Tutelar, foram conduzidos para Vilhena.

A menor será ouvida na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e o suspeito foi apresentado ao delegado de plantão na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).