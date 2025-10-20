Senador Bagattoli defende maior atuação do Governo Estadual na solução dos embargos ambientais

Em evento da Aprosoja que discutiu as demandas e o futuro do agronegócio em Rondônia, o senador Jaime Bagattoli (PL) cobrou maior empenho do Governo do Estado na solução dos embargos ambientais que ameaçam pequenos produtores rurais.

Bagattoli, que vai liderar uma diligência externa do Senado Federal em Porto Velho, lembrou que os embargos via imagens de satélite já prejudicam mais de 800 famílias somente na capital do estado.

“Precisamos que o Estado se mexa em prol dos produtores ou então a produção vai ser inviabilizada e vamos colapsar”, defendeu.

Na condição de presidente da subcomissão Craterras, Bagattoli convidou todos os produtores a participarem da diligência externa marcada para o dia 31 de outubro na Assembleia Legislativa de Rondônia.

A audiência pública na ALERO vai apurar as condições dos produtores e famílias e cobrar, das autoridades competentes, uma solução imediata para os embargos.