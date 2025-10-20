Suspeito foge em bicicleta após furtar loja, mas é preso pela PM em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 20 de outubro, um homem foi preso pela Polícia Militar em Vilhena após desobedecer ordem de parada, causar dano a uma viatura e tentar fugir por diversas vias da cidade.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento pela Avenida Major Amarante, no centro, quando avistou um ciclista em atitude suspeita atravessando a Praça Nossa Senhora Aparecida.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem acelerou a bicicleta, ignorando a ordem de parada emitida pelos policiais.

Durante a tentativa de fuga, o suspeito arremessou a bicicleta contra a viatura, causando arranhões na porta traseira do veículo policial. Mesmo após o impacto, ele continuou em fuga, sendo acompanhado pela guarnição até o entroncamento da BR-174 com a BR-364.

O homem prosseguiu pela Avenida Celso Mazutti, trafegando na contramão e abandonando a bicicleta próximo a alguns caminhões estacionados. Em seguida, tentou fugir a pé, atravessando a BR-364 em direção à Avenida Marechal Rondon, onde foi finalmente contido por outra equipe da Polícia Militar na Rua Gonçalves Dias.

No local onde a bicicleta foi deixada, os policiais encontraram uma balança de precisão nova e com etiqueta de preço. Após contato com um estabelecimento comercial da região central, o objeto foi reconhecido como sendo de propriedade da loja, configurando furto.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) juntamente com o material apreendido e uma testemunha.

Já dentro da cela, o homem passou a golpear propositalmente as grades com a cabeça, pernas e braços, gerando escoriações superficiais.

Segundo o registro policial, ele afirmou em voz alta que havia sido agredido pelos militares, numa tentativa de simular lesões para incriminar os agentes.

O caso foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.