VÍDEO: PM prende suspeito após furtar pela terceira vez o mesmo comércio de gás em Vilhena

Na madrugada de domingo, 19, um estabelecimento comercial destinado à venda de gás, localizado na Avenida Melvin Jones, bairro Cristo Rei, em Vilhena, foi alvo de arrombamento e furto.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o proprietário relatou que ao chegar ao local encontrou a porta de acesso danificada e constatou o desaparecimento de uma maquineta de cartão e cerca de R$ 300,00 em dinheiro. Durante a invasão, o autor também danificou a cerca elétrica de contenção.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do crime e permitiram identificar o suspeito, que foi visto nas proximidades do local instantes antes da chegada da polícia.

Com base nas informações, os militares iniciaram patrulhamento nas redondezas e localizaram o indivíduo em um ponto conhecido por uso e consumo de entorpecentes, na Rua 1513. Ele usava as mesmas roupas registradas nas imagens, o que confirmou sua participação no furto.

O suspeito foi detido e encaminhado à Unidade de Polícia Judiciária para as devidas providências.

>>>Vídeo: