Escritório é arrombado e tem notebooks e celular furtados em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 21 de outubro, um escritório localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, foi alvo de furto.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o responsável pelo local relatou que, ao chegar para trabalhar, por volta das 8h, encontrou a porta arrombada.

Ao verificar o interior do estabelecimento, constatou o furto de quatro notebooks — sendo dois da marca Positivo, um Sony e um Samsung — além de um aparelho celular também da marca Samsung, todos de cor escura.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que investiga o caso.