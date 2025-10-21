Homem tem bicicleta furtada em frente posto de saúde no centro de Cabixi

Na manhã de segunda-feira, 20 de outubro, um homem teve sua bicicleta furtada em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada na Avenida Tupinambás, região central de Cabixi.

Segundo relato feito à Polícia Militar, a vítima estacionou a bicicleta encostada na parede do prédio e entrou na unidade para um atendimento. Cerca de dez minutos depois, ao sair, percebeu que o veículo havia sido levado.

A bicicleta é de cor branca e apresenta a pintura desgastada pelo tempo de uso. A vítima não soube informar a marca ou o modelo do veículo.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que deve apurar o furto.