Cotações da soja oscilam entre ganhos e perdas nesta terça-feira

Os preços internacionais da soja futura estão trabalhando com volatilidade na Bolsa de Chicago (CBOT) ao longo desta terça-feira (21), oscilando entre ganhos e perdas ao longo do pregão.

Por volta das 12h35 (horário de Brasília), o vencimento janeiro/26 era cotado a US$ 10,50 com alta de 0,75 ponto, o março/26 valia US$ 10,64 com valorização de 0,75 ponto, o maio/26 era negociado por US$ 10,77 com ganho de 0,25 ponto e o julho/26 tinha valor de US$ 10,88 com elevação de 0,25 ponto.

A análise do site internacional Farm Futures destaca que os futuros da soja permanecem impulsionados por comentários recentes do presidente Donald Trump, que alimentaram a esperança de que os Estados Unidos e a China cheguem em breve a um acordo comercial que inclua grandes compras chinesas de produtos agrícolas americanos.

Por outro lado, o site internacional Successful Farming aponta que os preços futuros do gado estão recuando nos EUA neste momento, após comentários de Trump de que havia um acordo que reduziria os preços da carne bovina.

“Soubemos no domingo que seu plano incluía importar mais carne bovina da Argentina, após o resgate de US$ 20 bilhões ao país, enquanto ele tenta atrair o país para longe da influência da China. Os contratos futuros de gado bovino caíram acentuadamente devido ao temor de que a oferta de carne bovina aumentasse nos Estados Unidos com o aumento das importações. Grande parte das exportações de carne bovina da Argentina atualmente vai para a China, então o país provavelmente enviaria mais carne bovina ao Brasil para suprir suas necessidades, além de outras fontes”, disse Arlan Suderman, economista-chefe de commodities da StoneX.