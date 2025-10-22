Deputada Rosangela Donadon convida população para prestigiar Circuito Rondoniense de Natação neste sábado em Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon convida toda a população de Vilhena para prestigiar mais uma etapa do Circuito Rondoniense de Natação 2025, que acontece neste sábado, 25 de outubro, a partir das 8h, nas dependências do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), campus Vilhena.

O evento faz parte de um grande circuito esportivo estadual que percorre diversas cidades de Rondônia, promovendo a valorização dos atletas, o incentivo à prática esportiva e a integração entre jovens e comunidades.

O projeto é realizado pela Federação Aquática do Estado de Rondônia (FAER), com apoio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Governo de Rondônia, SEJUCEL e conta com recursos destinados pelo mandato da deputada Rosangela Donadon, que tem sido uma grande incentivadora do esporte em todas as regiões do estado.

“Fico muito feliz em apoiar mais uma edição do Circuito Rondoniense de Natação. O esporte é uma ferramenta de transformação que une, inspira e abre oportunidades para os nossos jovens. Convido toda a população de Vilhena para prestigiar e torcer pelos nossos atletas neste sábado”, destacou a parlamentar.

O circuito, que teve início em Porto Velho, segue percorrendo várias cidades e será encerrado em dezembro, também na capital, com a grande final estadual.

Rosangela Donadon reforça que incentivar o esporte é investir em saúde, cidadania e futuro. “Cada evento como esse representa o fortalecimento do esporte rondoniense e o reconhecimento de quem se dedica com tanto esforço e paixão às modalidades aquáticas”, completou.