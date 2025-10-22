Exportações de carne de frango crescem 23% em volume, mas preço médio recua quase 20% até a terceira semana de outubro

Na última segunda-feira (20), a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) reportou que o volume exportado de carne de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas ficou em 315,8 mil toneladas até a terceira semana de outubro/25.

No ano passado, o volume exportado alcançou 434,6 mil toneladas em 21 dias úteis em 2024. A média diária até a terceira semana de outubro/25 ficou em 24.293,1 mil toneladas, sendo que isso representa um avanço de 23,00% frente à média diária exportada do ano anterior, que ficou em 19,7 mil toneladas.

O preço pago pelo produto até a terceira semana de outubro ficou em US$ 1.533,6 por tonelada, isso representa uma queda de 19,5% se comparado com os valores praticados em outubro do ano anterior, que estavam próximos de US$ 1.905,5 por tonelada.

No faturamento, a receita obtida até a terceira semana de outubro ficou em US$ 484.310,4 milhões por tonelada, enquanto em outubro do ano anterior o valor ficou em US$ 828.271,6 milhões por toneladas.

Já a média diária do faturamento ficou em US$ 37.254,6 mil toneladas e teve uma queda de 1,00% frente a média diária observada em outubro do ano anterior, que ficou em US$ 37.648,7 mil toneladas.