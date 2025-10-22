Homem armado rouba R$ 250 de comércio no bairro Bela Vista em Vilhena

No início da tarde desta quarta-feira, 22, um roubo foi registrado em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Duzalina Milani, bairro Bela Vista, em Vilhena.
De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, entrou em contato com a vítima.
Ela relatou que um homem, ainda não identificado, chegou ao comércio usando um capacete e aproximou-se do caixa. Em seguida, levantou a camisa, mostrando o que parecia ser uma pistola em sua cintura, e passou a ameaçar, exigindo o dinheiro do caixa.
Temendo por sua segurança, a vítima entregou ao suspeito a quantia de R$ 250,00 em espécie. Após o crime, o autor fugiu a pé, tomando rumo ignorado.
A equipe policial realizou diligências pela região e, por meio das imagens das câmeras de segurança, conseguiu identificar o suspeito.
Mesmo após buscas contínuas, o homem não foi localizado até o fechamento da ocorrência.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que dará prosseguimento às investigações para identificar e prender o autor do crime.