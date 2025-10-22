Homem monitorado por tornozeleira eletrônica é preso após ser flagrado com equipamento desligado em Vilhena

Na tarde desta quarta-feira, 22 de outubro de 2025, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento pela Rua 1513, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, quando os militares observaram um homem que, ao perceber a aproximação da viatura, apresentou comportamento suspeito, chamando a atenção da equipe policial.

Durante a abordagem, foi verificado que o indivíduo utilizava tornozeleira eletrônica, porém o equipamento estava desligado. Ao consultar o sistema, os policiais constataram que o homem encontrava-se evadido do sistema prisional.

Diante dos fatos, o apenado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência. Após os procedimentos de praxe e exames de corpo de delito, ele foi entregue novamente à Colônia Penal.