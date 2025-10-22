Homem morre após perder controle de motocicleta em Cerejeiras

Um homem, identificado como José Edinaldo Costa, morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira, 22, na zona rural de Cerejeiras. O fato ocorreu por volta das 11h, na Linha 1, entre a 3ª e 2ª eixo.
De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada pelo Corpo de Bombeiros de Cerejeiras para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, as equipes constataram que a vítima já estava sem vida.
Conforme o registro policial, o acidente envolveu uma motocicleta Honda CG Titan 150 ESD, de cor preta e placa de Cerejeiras. A vítima trafegava no sentido da 3ª para a 2ª eixo quando, ao descer um trecho com pedras soltas, perdeu o controle da direção e caiu, ficando sob o próprio veículo.
O bombeiro militar que atendeu à ocorrência relatou que foi necessário remover a motocicleta de cima do corpo para verificar os sinais vitais. A vítima apresentava traumatismo craniano grave, provável causa do óbito. Um capacete foi encontrado próximo ao corpo, e o homem transportava uma caixa de cerveja presa ao peito.
A esposa da vítima compareceu ao local e acompanhou os procedimentos até a liberação do corpo pela equipe da Perícia Criminal. Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido, e a motocicleta entregue à familiar.
A Polícia Militar isolou a área e registrou a ocorrência para as providências legais.