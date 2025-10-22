Vilhena sedia maior Copa de Karatê de Rondônia com mais de mil inscrições

A cidade de Vilhena será palco de um dos maiores eventos esportivos do ano: a Copa Champions de Karatê Interestilos, que acontece neste fim de semana, 25 e 26 de outubro de 2025, no Ginásio Jorge Teixeira.

Organizado pela Associação Champions Club, filiada à Federação Estadual de Karatê Interestilos de Rondônia (FEKIR), o torneio já entrou para a história com um recorde de 1.023 inscrições, sendo 853 individuais e 170 por equipe — o maior número já alcançado pela federação.

O evento é chancelado pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI) e pela World Union of Karate-Do Federations (WUKF), reunindo atletas de diversas cidades de Rondônia. O objetivo é promover o intercâmbio esportivo, fortalecer o karatê rondoniense e valorizar a disciplina, o respeito e a técnica entre praticantes de diferentes estilos.

Com entrada gratuita, o evento deve atrair grande público durante os dois dias de competição, consolidando-se como o maior campeonato de karatê de Rondônia. A expectativa é de intensas disputas e apresentações que reforçam o crescimento do esporte no estado.

A Associação Champions Club também convida os interessados em aprender karatê a participarem dos treinos na academia, que conta com instrutores credenciados e estrutura voltada ao desenvolvimento técnico e disciplinar dos alunos.

Mais informações sobre o torneio e os treinos podem ser obtidas pelo telefone (69) 98413-6988.