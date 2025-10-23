PF deflagra operação contra crimes de abuso sexual infantil na internet em RO

Nesta quarta-feira (22), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Persona, com o objetivo de combater crimes relacionados ao abuso sexual infantojuvenil, incluindo estupro de vulnerável, produção, aquisição, armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual de menores.

A investigação teve início a partir de informações recebidas pela Polícia Federal em Rondônia, tratadas com prioridade. Por meio de técnicas especiais de investigação de polícia judiciária, foi possível identificar o suspeito residente em Porto Velho (RO).

Durante a ação, policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos cumpriram mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal. Foram apreendidos equipamentos de informática e aparelhos celulares que teriam sido utilizados na prática criminosa. Todo o material passará por perícia técnica, a fim de subsidiar o prosseguimento das investigações.

Embora o termo “pornografia” ainda seja utilizado em nossa legislação — conforme o artigo 241-E da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) — para definir situações envolvendo crianças ou adolescentes em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais para fins sexuais, a comunidade internacional tem adotado o termo “abuso sexual” ou “violência sexual de crianças e adolescentes”. Essa terminologia busca evidenciar a gravidade e a violência infligida às vítimas desses crimes.

A Polícia Federal também alerta pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar os filhos quanto ao uso da internet e das redes sociais. Conversar abertamente sobre os riscos do mundo virtual, acompanhar as atividades online e observar mudanças de comportamento podem ajudar a prevenir situações de abuso.

Por fim, a instituição reforça seu compromisso no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e incentiva denúncias por meio do Disque 100 ou pelo canal oficial da PF:

https://www.gov.br/pf/pt-br/canais_atendimento/comunicacao-de-crimes