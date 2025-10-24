Ação “Castra Mais Rondônia” oferece castração gratuita de cães e gatos em Guajará-Mirim e Nova Mamoré

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) esteve em Brasília e buscou, junto ao deputado federal Dr. Fernando Máximo (União Brasil), a realização da ação Castra Mais Rondônia nos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré.

O pedido foi prontamente atendido pelo parlamentar, que está levando o projeto para as duas cidades com o objetivo de oferecer castrações gratuitas de cães e gatos, promovendo o controle populacional e o bem-estar animal.

Em Guajará-Mirim, a ação será realizada entre os dias 27 e 30 de outubro, no Instituto Federal de Rondônia (IFRO). Já em Nova Mamoré, o mutirão ocorrerá nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, na Escola Estadual Casimiro de Abreu.

As inscrições para o cadastramento e agendamento das castrações começaram no dia 21 de outubro em Guajará-Mirim e no dia 23 de outubro em Nova Mamoré. Cada pessoa poderá cadastrar até 10 animais por CPF, garantindo que o maior número de famílias possa ser atendido.

O Castra + Rondônia é idealizado e executado pelo Projeto Ajudei e viabilizado através de recursos de emenda parlamentar do Dr. Fernando Máximo. O programa integra a Agenda Nacional de Proteção, Defesa, Bem-Estar e Direitos Animais, sendo parte do Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, por meio do convênio nº 977772/2025 com o Ministério do Meio Ambiente (MMA).

A deputada Dra. Taíssa Sousa celebrou a conquista e destacou a importância da iniciativa: “Esse é um gesto de amor e cuidado, que reflete diretamente na saúde pública e no bem-estar da nossa população. Agradeço ao deputado Dr. Fernando Máximo por atender prontamente nosso pedido e levar essa ação tão importante para Guajará-Mirim e Nova Mamoré.”