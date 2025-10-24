Cacoal recebe mais asfalto com apoio do deputado estadual Cirone Deiró

O deputado estadual Cirone Deiró anunciou, nesta terça-feira (21), a liberação de novos recursos para a execução de obras de pavimentação asfáltica em Cacoal. Já estão empenhados cerca de R$ 2 milhões para atender ruas dos bairros Novo Cacoal e Josino Brito. Estão assegurados também R$ 4.854.437,07, para drenagem e pavimentação de trechos de ruas e avenidas do Bairro Village do Sol I e II.

Os recursos serão repassados à prefeitura de Cacoal para a licitação e execução das obras. “É preciso reconhecer o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, pois, com essas novas liberações, já somamos mais de 140 ruas asfaltadas em Cacoal, por meio de convênio com o Governo do Estado”, disse Cirone.

Recentemente, Marcos Rocha anunciou a liberação de mais de R$ 2 milhões para a pavimentação e drenagem da Rua Alagoas, que liga o bairro Liberdade à BR-364. De acordo com o deputado Cirone, esses recursos já foram repassados à Prefeitura de Cacoal, que está responsável pela contratação da empresa que realizará as obras, promovendo melhorias essenciais para a mobilidade urbana dos moradores dessa localidade.

O Bairro Novo Cacoal, que acaba de receber obras de drenagem, deve ser atendido com a pavimentação asfáltica dentro dos próximos meses. Estão sendo contemplados, trechos da Avenida Copacabana e da Rua Piauí, atendendo a uma reivindicação antiga dos moradores.

A notícia sobre a liberação dos recursos para o Josino Brito, foi comemorada no bairro. A presidente da Associação de Moradores, Raquel Fátima dos Santos, agradeceu o apoio do deputado Cirone e do vereador Zivan Almeida. “Esperamos por esse asfalto há mais de 20 anos e hoje estamos aqui, celebrando essa conquista e queremos agradecer todo o empenho do vereador e do deputado, para que esse projeto se torne realidade”, disse Raquel.

O Riozinho e a Linha É também estão sendo contemplados com pavimentação. O asfalto inicia-se na área urbana do distrito e estende-se por 5 quilômetros da rodovia. “É um serviço que beneficia tanto os moradores do distrito, quanto da área rural, resolvendo um problema antigo da região”, explicou o deputado. Segundo ele, a Linha 7 também será atendida, numa extensão de 2 quilômetros e meio. “Muito em breve estaremos atendendo aqueles moradores, com construção de galerias e asfalto, colocando fim aos problemas de alagamentos e enchentes enfrentados todos os anos”, disse.