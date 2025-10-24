Deputada federal  Cristiane Lopes leva mais oportunidades de capacitação para Vale do Anari

A deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil) realizou a entrega de uma Sala de Cursos de Capacitação totalmente mobiliada e equipada com computadores para a população de Vale do Anari (RO).

O novo espaço foi criado para impulsionar o futuro profissional de jovens e adultos do município, oferecendo condições adequadas para cursos de qualificação e inclusão digital.

A iniciativa foi possível graças a uma emenda parlamentar de autoria da deputada, viabilizada em parceria com o vereador Márcio do Vale.

“É uma grande alegria ver o resultado do nosso trabalho chegando à população. Esta sala representa mais do que equipamentos, é uma porta aberta para o aprendizado, para o emprego e para o futuro de muitas famílias”, afirmou Cristiane Lopes.

O vereador Márcio do Vale destacou a importância da entrega e expressou gratidão pela parceria.“Agradeço a Deus e à deputada Cristiane Lopes por acreditar no nosso município e destinar esse recurso. Essa sala vai transformar a vida de muita gente, oferecendo capacitação e novas oportunidades”, ressaltou o vereador.

A secretária municipal de Assistência Social, Eliani Lima, também comemorou o momento e lembrou que o projeto começou como um sonho. “Lá atrás era apenas uma ideia, um desejo de ver nosso povo com acesso à qualificação. Hoje é uma realidade, e ver esse espaço pronto nos enche de orgulho e esperança”, declarou a secretária.

As emendas parlamentares da deputada federal Cristiane Lopes destinadas a Vale do Anari já somam mais de R$ 1,1 milhão, contemplando áreas essenciais como saúde, infraestrutura, desenvolvimento social e agricultura.

“Cada emenda representa um investimento direto nas pessoas. O retorno vem quando a gente vê essas estruturas funcionando e transformando vidas de verdade. É para isso que trabalhamos”, concluiu a deputada.