Deputado Luizinho Goebel solicita melhorias e ampliação na Escola Inácio de Castro em Pimenteiras do Oeste

O deputado estadual Luizinho Goebel apresentou indicações ao Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), solicitando uma série de investimentos e melhorias na Escola Estadual de Ensino Fundamental Inácio de Castro, localizada no município de Pimenteiras do Oeste.

Entre as propostas apresentadas, está a instalação de um sistema de painéis solares, com o objetivo de tornar a unidade escolar mais sustentável e reduzir os custos com energia elétrica. A medida também busca incentivar o uso de fontes renováveis e promover a educação ambiental entre os estudantes.

Outra solicitação feita pelo parlamentar é a reforma estrutural completa da escola, abrangendo salas de aula, setores administrativos e banheiros. O pedido inclui ainda a reforma do telhado e do forro, modernização da rede elétrica, pintura geral do prédio e revitalização da quadra poliesportiva, com substituição da iluminação, além da reforma dos vestiários e banheiros.

Goebel também propôs a construção de novas estruturas no espaço escolar, entre elas um auditório, um laboratório de ciências biológicas, um novo bloco administrativo e a implantação de calçadas e passarelas nas dependências da unidade.

As indicações foram apresentadas no dia 25 de setembro de 2025 e têm como objetivo garantir melhores condições de ensino, conforto e segurança para alunos, professores e servidores da instituição.

Segundo o deputado Luizinho Goebel, investir na educação de Pimenteiras é fundamental para fortalecer o aprendizado e oferecer estrutura adequada à comunidade escolar.

“A Escola Inácio de Castro tem um papel importante na formação dos jovens de Pimenteiras. Nosso compromisso é buscar junto ao Governo do Estado as melhorias necessárias para que os alunos tenham acesso a um ambiente moderno, seguro e preparado para o futuro”, destacou o parlamentar.