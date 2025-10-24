Dra. Taíssa prestigia inauguração da Promotoria de Justiça em Guajará-Mirim e instalação da Comarca em Nova Mamoré

Em um ato histórico para o sistema de Justiça de Rondônia, a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) participou, nesta segunda-feira (20), da inauguração da nova sede da Promotoria de Justiça de Guajará-Mirim.

O prédio passa a sediar, de forma provisória, a Comarca de Nova Mamoré e a Defensoria Pública do Estado, marcando um avanço significativo na descentralização dos serviços jurídicos.

A solenidade reuniu representantes do Ministério Público de Rondônia, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, OAB, além de autoridades municipais e estaduais. A nova estrutura foi concebida em um formato inédito de parceria institucional, reunindo três órgãos essenciais da Justiça sob o mesmo teto — um modelo que reflete eficiência, economia e comprometimento com o cidadão.

Durante o evento, a deputada Dra. Taíssa Sousa destacou a relevância do momento para a história de Nova Mamoré, cidade que agora conquista maior independência administrativa no campo jurídico. “Esse é um passo importante para o fortalecimento da nossa região. A presença da Justiça dentro de Nova Mamoré representa mais dignidade, agilidade e respeito às pessoas que antes precisavam se deslocar até Guajará-Mirim para resolver seus processos. É a Justiça chegando mais perto de quem precisa dela”, afirmou a parlamentar.

A nova estrutura beneficiará mais de 32 mil habitantes que agora poderão resolver demandas judiciais, civis e defensorias públicas de forma mais rápida e acessível.

O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, destacou o simbolismo da parceria entre as instituições e o espírito colaborativo que tornou o projeto possível. Já o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Raduan Miguel Filho, ressaltou que o modelo integrado é uma demonstração de modernidade e racionalidade administrativa.

Com o descerramento das placas e a assinatura da ata de instalação da Comarca, o evento marcou o início de um novo capítulo na história jurídica de Nova Mamoré — uma conquista que reforça o papel das instituições na promoção da cidadania e no acesso à Justiça.