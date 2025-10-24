Egresso da FIMCA recebe Moção de Aplausos da Câmara de Cuiabá por destaque na Odontologia; veja fotos

Na última segunda-feira, 20 de outubro, o cirurgião-dentista Luiz Fernando Rodrigues Alves, egresso do curso de Odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, recebeu uma Moção de Aplausos da Câmara Municipal de Cuiabá (MT) em reconhecimento à sua destacada trajetória profissional e contribuição à sociedade por meio da Odontologia.

A homenagem destacou a competência técnica, sensibilidade humana e compromisso com a promoção da saúde bucal e o bem-estar da população.

Formado pela FIMCA em 2022, Luiz Fernando faz parte da nova geração de profissionais que unem conhecimento técnico à empatia e à responsabilidade social. Ele reconhece que essa base nasceu ainda na graduação, onde aprendeu a valorizar a Odontologia como uma ciência de cuidado, respeito e humanidade.

“Considero que o mais crucial para essa honraria foi a educação que recebi dos meus pais e o ensinamento dos meus professores na graduação. Eles sempre me mostraram a importância de uma Odontologia humana, feita com respeito e empatia”, afirmou o egresso.

Atualmente, Luiz Fernando concilia a docência na área de Prótese Dentária com a atuação clínica, mantendo-se fiel ao propósito de transformar vidas por meio do sorriso.

Durante a cerimônia, a Câmara Municipal enalteceu o papel dos profissionais da Odontologia na promoção da saúde pública e na valorização do cuidado humanizado. A homenagem ocorreu em alusão ao Dia Nacional da Saúde Bucal e ao Dia do Cirurgião-Dentista, celebrados em 25 de outubro, reconhecendo Luiz Fernando como um dos representantes da nova geração de dentistas comprometidos com a excelência e o serviço à comunidade.

Formado pela turma integral de 2022 do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, Luiz Fernando é exemplo do impacto positivo da instituição na formação de profissionais éticos, sensíveis e preparados para atuar com excelência em diferentes áreas da saúde.