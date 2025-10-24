Jaime Bagattoli destaca apoio e investimentos às APAEs durante visita do embaixador Giovanni Souza em Brasília

Nesta semana, o senador Jaime Bagattoli (PL) recebeu, em Brasília, o embaixador da APAE em Ji-Paraná, Giovanni Souza, para uma série de encontros com parlamentares e alinhamento das demandas das associações em Rondônia.

Grande apoiador da causa e da luta dos excepcionais, Bagattoli tem fortalecido sua atuação na assistência social dos municípios e investido fortemente nas APAEs.

“Quero aproveitar a presença do Giovanni aqui em Brasília para lembrar que já investimos mais de R$ 11 milhões na assistência social dos municípios no último ano. Só para as APAEs já destinamos mais de R$ 1,6 milhão, sem contar as várias entidades e instituições que prestam um grande trabalho no acolhimento, recuperação e capacitação dos mais vulneráveis”, lembrou o senador.

Entre as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) no estado, Jaime aplicou, recentemente, recursos em Alto Paraíso, Alvorada d’ Oeste, Ariquemes, Buritis, Cabixi, Cacoal, Cerejeiras, Colorado do Oeste Itapuã d’Oeste, Ji-Paraná, Primavera de Rondônia, Rio Crespo, Seringueiras e Vilhena.

Somente em Ji-Paraná, os investimentos do senador possibilitaram a compra de ônibus adaptado para o transporte diário de alunos da APAE. O ônibus deve ser entregue, em breve, segundo a prefeitura do município.

“Rondônia tem demandas de tantos lados, como na saúde e no campo, mas em nenhum momento deixamos de trabalhar pela assistência social dos municípios e pelas APAEs do nosso estado. O compromisso se faz aplicando recursos e se inspirando em pessoas como o Giovanni que, apesar das dificuldades, busca fazer a diferença no seu meio”, concluiu o senador.