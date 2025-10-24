Thiago Flores anuncia entrega de 50 títulos de terra a moradores da Gleba Massaco

O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) anunciou nesta terça-feira (21) que 50 famílias da Gleba Massaco, em Rondônia, irão receber seus títulos definitivos de terra em dezembro.

A confirmação foi feita durante uma reunião com representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no Estado.

Segundo o parlamentar, a entrega representa uma vitória histórica para os moradores, que aguardam há anos pela regularização fundiária. O trabalho de articulação entre o mandato e o INCRA começou há dois anos e agora chega a um dos momentos mais importantes.

“Foram dois anos de luta, de reuniões, visitas e cobranças. Hoje, temos a alegria de anunciar que a regularização está saindo do papel. As famílias da Gleba Massaco terão em mãos o título de suas terras — o símbolo da conquista, da segurança e da dignidade que elas merecem”, afirmou Thiago Flores.

A entrega dos títulos deve ocorrer em dezembro, data que ainda será divulgada pelo INCRA. No mesmo período, também estão previstas vistorias locais para verificar novas áreas e etapas do processo de regularização.

O deputado reforçou que continuará acompanhando de perto cada fase do trabalho:

“A gente iniciou esse processo com compromisso e está concluindo com resultado. Esse é o tipo de política que muda vidas — quando o trabalho sério e o esforço coletivo se transformam em conquistas reais para o povo de Rondônia”, destacou.