Em visita ao EXTRA, Expedito Júnior confirma pré-candidatura de Fúria ao governo e destaca fortalecimento do PSD em RO

O presidente estadual do PSD em Rondônia, Expedito Júnior, cumpre agenda no município de Vilhena neste sábado, 25.

Ele visitou a redação do Extra de Rondônia, momento em que, em entrevista exclusiva, falou sobre o fortalecimento do partido, novas filiações, alianças políticas e os planos eleitorais para 2026.

O líder partidário também confirmou, oficialmente, que o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), é o pré-candidato ao governo do Estado nas eleições de 2026.

Expedito explicou que sua passagem por Vilhena teve o objetivo reunir lideranças regionais, fortalecer o diálogo político e discutir estratégias para o próximo pleito. “Além de rever amigos, vim conversar com várias lideranças do Cone Sul e também de Vilhena.

Tivemos um bate-papo produtivo com o vice-prefeito, a quem fiz o convite oficial para ingressar no PSD em nome do nosso pré-candidato ao governo, Fúria”, afirmou.

O dirigente adiantou que novas lideranças devem reforçar o partido, como o vereador Eliton Costa, de Vilhena, e outros nomes que pretendem disputar cargos proporcionais. “Essas visitas fazem parte do nosso trabalho para melhorar a nominata de candidatos, que já é forte. Hoje temos três deputados estaduais e acreditamos que nas próximas eleições o PSD poderá eleger até quatro parlamentares”, declarou.

Atualmente, o PSD conta com 60 vereadores, sete prefeitos e sete vice-prefeitos em Rondônia, consolidando-se, segundo Expedito, como uma das principais forças políticas do Estado. O presidente também destacou a necessidade de fortalecer a chapa para deputado federal, objetivo que tem sido trabalhado em conjunto com as principais lideranças do partido.

Ao ser questionado sobre sua própria participação nas eleições, Expedito Júnior confirmou que avalia a possibilidade de disputar uma cadeira na Câmara Federal, embora a decisão final ainda dependa das composições partidárias. “Há grandes possibilidades de eu ser candidato a deputado federal, mas também existe a chance de o Expedito Neto (ex-deputado federal) disputar, dependendo da formação da nominata. Estamos prontos para contribuir com o PSD e com Rondônia”, explicou.

Durante a entrevista, o presidente estadual também elogiou a atuação da ex-vereadora Clérida Alves, que recentemente assumiu a presidência do PSD em Vilhena e deve disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. “A candidatura da Clérida é motivo de alegria. Precisamos de mais mulheres preparadas e comprometidas na política. Ela já foi testada nas urnas e representa bem o Cone Sul”, disse.