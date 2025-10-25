Foragido é preso com drogas e carne furtada em Vilhena

Na manhã deste sábado, 25, por volta das 11h, a Polícia Militar prendeu um homem com mandado de prisão em aberto durante abordagem a um grupo em um prédio abandonado na Avenida Celso Mazutti, bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A ação ocorreu após denúncia de que um indivíduo em atitude suspeita havia empurrado uma motoneta até o estacionamento de um estabelecimento comercial ao lado do local e escondido a placa do veículo voltada para o muro.

Ao chegar, a guarnição encontrou o suspeito e outros indivíduos conhecidos por serem usuários de drogas. No interior do prédio, os policiais localizaram uma peça de carne bovina tipo picanha, com etiqueta de um supermercado, cuja procedência nenhum dos presentes soube explicar.

Durante a abordagem, o homem apresentou nome falso, mas após verificação foi identificado e constatado que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Vilhena.

Com ele, os policiais também encontraram duas porções de crack, que o suspeito afirmou ser para consumo.

A motoneta, de modelo Honda Biz, foi verificada e não possuía registro de furto. Dentro do bagageiro, foram localizados dois recipientes plásticos com combustível.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unisp de Vilhena, onde o mandado foi cumprido e a ocorrência registrada para as providências cabíveis.