Polícia investiga se idosa com transtorno mental foi induzida a assinar documento em Cerejeiras

Na tarde de quinta-feira, 24, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível estelionato no bairro Primavera, em Cerejeiras.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a denunciante relatou que sua mãe, idosa e portadora de esquizofrenia, teria sido induzida por uma vizinha a ir até uma agência bancária no dia anterior.

Durante o deslocamento, a suspeita teria pedido que a vítima assinasse um documento e não comentasse o fato com ninguém, entregando-lhe posteriormente a quantia de R$ 100.

A guarnição policial foi até o endereço informado e conversou com a vizinha, que confirmou ter levado a idosa ao banco. Ela afirmou que o motivo do acompanhamento seria uma transferência relacionada à venda de um veículo e que o documento foi assinado devido a um problema com a senha bancária.

No entanto, a suspeita não apresentou comprovantes que confirmassem a transação. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que irá apurar os fatos.