Batalha de Vilhena retorna à Praça do Shopping após reforma e celebra resistência cultural com edição especial

A Batalha de Vilhena, movimento cultural que se tornou referência na cena urbana do município, realizou no sábado (25) a Edição Surpresa, marcando o retorno das apresentações à Praça do Shopping, em Vilhena, após o período de reformas no local.

O evento reuniu cerca de 100 pessoas, entre artistas, jovens e admiradores da cultura hip-hop, consolidando mais uma vez o espaço como ponto de encontro e expressão artística.

Em entrevista, os organizadores destacaram a importância simbólica dessa retomada. “Ontem foi um dia marcante pra gente, porque voltamos a ocupar o espaço depois da reforma. Esse movimento já tem mais de dois anos — vai fazer três em maio do ano que vem — e há um ano e sete meses a gente havia revitalizado o palco antigo por conta própria, com o apoio do grafiteiro João Silva”, explicou Báh Iori, produtora administrativa da Batalha.

O coletivo conta que, em março de 2024, revitalizou o antigo palco da Praça da Brigadeiro sem apoio financeiro institucional, contando apenas com autorização da Fundação Cultural. “Foi tudo por esforço nosso. O João veio de Porto Velho com recursos próprios, conseguimos algumas tintas de apoio e fizemos um grafite lindo. Aquele espaço era o coração da Batalha”, relembrou Báh.

Entretanto, em julho do mesmo ano, o palco foi demolido pela prefeitura durante a obra de revitalização da praça. “A gente ficou sem local fixo, o grupo quase acabou. Ficamos mais de um ano deslocados. Mas ver o palco aberto novamente, agora com o João voltando para fazer um novo mural, foi emocionante. Ele vai grafitar também a pista de skate e a quadra, então o espaço vai continuar sendo transformado pela arte”, completou.

Durante a Edição Surpresa, o público pôde acompanhar batalhas de rima e apresentações que reforçaram o papel do projeto como difusor da cultura hip-hop na cidade.

O evento foi uma realização da Batalha de Vilhena, com produção de Báh Iori , Rubão, Thais Santos e Matheus França, e apoio deDJ Ricardo Chefin e da designer Jaque Gomes. A iniciativa conta com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Ministério da Cultura e do Governo Federal, através do Edital de Fomento Cultural Anita Pietchaki n.º 01/2025, e apoio da Fundação Cultural de Vilhena.

Segundo os organizadores, o retorno à praça representa não apenas a retomada das atividades, mas também a valorização da arte urbana e da ocupação cultural dos espaços públicos em Vilhena.