CHUPINGUAIA: casal embriagado se envolve em briga e caso termina na delegacia em Vilhena

Na noite de sábado, 25, por volta das 22h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível violência doméstica na Linha 105, distrito de Novo Plano, em Chupinguaia.

No local, os policiais encontraram uma mulher bastante abalada, com escoriações na cabeça, boca e braço.

A mulher relatou ter sido agredida pelo companheiro após uma discussão iniciada em um balneário, onde o casal consumia bebidas alcoólicas.

Segundo a vítima, o homem teria lhe desferido empurrões e socos, além de ameaçá-la de morte. Já o suspeito afirmou que ambos haviam ingerido bebida alcoólica e que a briga começou por ciúmes, admitindo ter revidado as agressões.

A guarnição constatou que os dois apresentavam sinais visíveis de embriaguez e conduziu o casal até a Delegacia de Polícia Civil de Vilhena para as providências cabíveis.