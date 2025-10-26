Ex-vereadora Clérida Alves assume presidência do PSD em Vilhena e pode disputar eleição para deputada estadual

A ex-vereadora Clérida Alves, que na legislatura 2021-2024 fez parte da Mesa Diretora do Legislativo na condição de primeira secretária, voltou a ganhar destaque nos bastidores da política vilhenense.

O nome dela tem sido citado como uma possível pré-candidata a deputada estadual pelo PSD nas eleições de 2026.

Em visita à redação do Extra de Rondônia nesta semana, Clérida confirmou que recentemente assumiu a presidência do PSD em Vilhena, após convite feito pelo presidente estadual da legenda, Expedito Júnior. “Ele me convidou pra fazer parte do grupo, e eu aceitei. Assumi a presidência há cerca de dois meses e estou trabalhando para fortalecer o partido em Vilhena”, afirmou.

Clérida – esposa do ex-vereador Carmozino Alves – destacou que o convite foi motivado pelo trabalho que realizou durante o mandato como vereadora, período em que apresentou projetos voltados à comunidade e ao desenvolvimento local. “Fiquei quatro anos na Câmara e acredito que fiz um bom trabalho. Desenvolvemos ações que trouxeram resultados positivos para a população”, declarou.

Clérida também reforçou a importância da participação feminina na política, afirmando que o novo desafio vem ao encontro da necessidade de ampliar o espaço das mulheres nos espaços de decisão. “Acredito que precisamos de mais mulheres atuando na política. É fundamental que ocupemos esses espaços com responsabilidade e compromisso”, disse.

Sobre sua trajetória eleitoral, ela lembrou que concorrera à reeleição e obteve 979 votos, mas acabou ficando de fora por questões legais relacionadas à legenda. “No momento a gente fica abalada, porque o eleitor acreditou no nosso trabalho. Mas são regras e protocolos que precisam ser respeitados. Mesmo assim, sigo de cabeça erguida e pronta para continuar trabalhando por Vilhena e por Rondônia”, finalizou.