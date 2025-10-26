Mulher flagra marido com garota de programa e aciona polícia após confusão em Vilhena

Na noite deste domingo, 26 de outubro de 2025, uma ocorrência de desentendimento familiar mobilizou a Polícia Militar no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima informou que havia retornado recentemente de viagem, onde realizava tratamento de saúde, e ao chegar em casa encontrou o marido em companhia de outra mulher.

A visitante afirmou ser garota de programa e passou a exigir o pagamento pelo serviço, momento em que teve início uma discussão. Segundo a vítima, ao tentar impedir o pagamento, foi empurrada e agredida, embora não apresentasse lesões aparentes.

Antes de deixar o local em uma motocicleta Honda Biz branca, a mulher teria retirado da geladeira várias garrafas de cerveja.

A vítima acompanhou a guarnição até a Delegacia de Polícia Civil e manifestou o desejo de solicitar medida protetiva de urgência contra o esposo, em razão do contexto de violência doméstica.