PM recupera motocicleta furtada e apreende drogas com adolescentes em Colorado

Na noite de sábado, 25, por volta das 19h, durante fiscalização de trânsito na BR-435, zona rural de Colorado do Oeste, uma equipe policial tentou abordar uma motocicleta Honda Biz, que passou em alta velocidade e empreendeu fuga em direção à cidade de Cerejeiras.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, Ao consultar a placa do veículo no sistema do Detran, os agentes constataram que a motocicleta era produto de furto.

A guarnição de Cerejeiras foi acionada e montou uma barreira na rodovia, conseguindo interceptar o veículo na esquina com a Segunda Eixo.

Durante a abordagem, verificou-se que os ocupantes eram adolescentes. No baú da motocicleta foram encontrados quase 200 gramas de maconha, mais de 10 gramas de cocaína, além de um galão contendo 5 litros de gasolina e dois capacetes.

Os envolvidos, juntamente com a motocicleta e os materiais apreendidos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste para as providências cabíveis.