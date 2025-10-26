Trio é detido após motorista embriagado dirigir na contramão e passageiros agredirem policiais em Vilhena

Na tarde de sábado, 25 de outubro de 2025, uma guarnição da Polícia Militar de Trânsito (P-TRAN) flagrou um motorista conduzindo um veículo Ford Ka preto na contramão na Rua Domingos Linhares, no centro de Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao perceber a irregularidade, os policiais realizaram o retorno e iniciaram acompanhamento, emitindo sinais sonoros e luminosos de parada. O condutor tentou fugir, mas acabou abordado na Rua Getúlio Vargas.

Durante a fiscalização, foi constatado que o veículo possuía débitos de licenciamento e continha várias latas de cerveja, algumas abertas. O motorista admitiu ter consumido bebida alcoólica, mas recusou-se a realizar o teste do bafômetro. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, como desequilíbrio e fala arrastada.

No momento em que os policiais explicavam os procedimentos legais, um dos passageiros passou a agredir um dos militares com socos e chutes. Outro ocupante tentou intervir em favor do agressor, sendo ambos imobilizados e algemados após resistência.

O policial ferido sofreu escoriações leves na mão.

O trio foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena para as providências cabíveis.