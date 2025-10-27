Cirone diz que união de forças aqueceu setor produtivo rondoniense

O deputado estadual Cirone Deiró, disse, durante a abertura da solenidade que deu início a 2ª Feira Robustas Amazônicos e ao 10º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café (Concafé) que, um trabalho feito a muitas mãos, fortaleceu o setor produtivo rondoniense.

O evento, realizado em Cacoal, nos dias 23 e 24 de outubro, foi promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em parceria com Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron) e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec). Contou também com o apoio da Câmara Setorial do Café, da Associação dos Cafeicultores da Região das Matas de Rondônia (Caferon) e de várias outras entidades e empresas públicas e privadas.

O encontro reuniu cafeicultores, pesquisadores e especialistas. De acordo com Cirone, o trabalho realizado pelo Governo do Estado, nos últimos anos, contribuiu para que os produtores pudessem produzir mais e com mais qualidade. Ele lembrou que o café rondoniense, que há cerca de 10 anos, era considerado “bucha” e comercializado por apenas R$ 50,00 a saca, chegou a mais de R$ 2 mil e se transformou num produto de alta qualidade. “O governador, coronel Marcos Rocha, tem se empenhado, por meio das secretarias estaduais e inclusive pessoalmente, para que nosso café seja conhecido e consumido, dentro e fora do Brasil”, disse o deputado.

O deputado afirmou que continuará trabalhando pelo setor produtivo rondoniense, inclusive pela agricultura familiar. “Desde o início de nosso primeiro mandato, escolhemos defender aqueles que acordam cedo e que trabalham muito, para que nosso Estado cresça”, afirmou. Parceiro das associações rurais, Cirone tem priorizado investimentos na aquisição de máquinas e implementos, além de mudas, insumos e placas de energia solar.

No final do Concafé, foram premiados os melhores produtores do estado.

Os prêmios gerais do concurso foram para:

Café Fuzinato (Rolim de Moura), Café dos Limas (Alto Alegre dos Parecis) e Luan Suruí (Cacoal).