Colorado do Oeste conquista 1º lugar no Prêmio MEC 2025 com apoio da educação empreendedora

A Secretaria Municipal de Educação de Colorado do Oeste (SEMED) foi reconhecida nacionalmente com o 1º lugar no Prêmio MEC – Educação Brasileira 2025, na categoria Melhores Resultados – Anos Iniciais do Ensino Fundamental, após alcançar o melhor desempenho no Ideb entre os municípios da Região Norte.

A premiação, realizada em Brasília, reuniu representantes de todo o país e garantiu ao município um aporte de R$ 300 mil para novos investimentos educacionais. Ao todo, 35 municípios foram contemplados nesta edição, e Colorado do Oeste foi o único representante de Rondônia na categoria.

O prêmio integra os esforços do Ministério da Educação (MEC) para apoiar o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), reduzir desigualdades e disseminar boas práticas entre as redes públicas de ensino.

Entre as iniciativas que contribuíram para o destaque do município está a parceria com o Sebrae, por meio do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). A ação estimula autonomia, criatividade, protagonismo e resolução de problemas desde as séries iniciais, em consonância com as diretrizes da Unesco para a educação do século 21.

A secretária municipal de Educação, Elizangela Lima Oliveira, destacou que o reconhecimento é resultado de um trabalho coletivo e contínuo:

“Receber o Prêmio MEC 2025 é uma alegria imensa e um orgulho para toda a equipe. Esse reconhecimento traduz anos de dedicação, compromisso e paixão pela educação, reforçando a importância da excelência, da inclusão e da inovação em nossas práticas.”

Ela também agradeceu aos parceiros que contribuíram para a conquista:

“A vitória é fruto do empenho conjunto e do apoio da Prefeitura, do Sebrae, do TCE e da SEDUC, que acreditam na transformação pela educação. Agradeço especialmente ao Sebrae pela parceria e ressalto que os verdadeiros protagonistas dessa conquista são os profissionais da SEMED e das escolas da Rede Municipal.”

Com base nos pilares de “aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver”, o programa JEPP promove a formação de cidadãos preparados para intervir em seu contexto com responsabilidade, criatividade e visão de futuro.

Para o Sebrae em Rondônia, investir em educação empreendedora desde as séries iniciais é preparar jovens para enfrentar desafios sociais, inovar e construir soluções sustentáveis para suas comunidades.

Em Colorado do Oeste, os resultados são concretos: estudantes do ensino fundamental desenvolvem projetos práticos que estimulam a autonomia e o pensamento criativo, transformando a sala de aula em um espaço de experimentação, colaboração e protagonismo.

Ao conquistar reconhecimento nacional pelo desempenho no Ideb e adotar metodologias transformadoras como o JEPP, Colorado do Oeste comprova que uma educação de qualidade é fruto de planejamento, investimento e visão estratégica compartilhada.

O Sebrae em Rondônia parabeniza a SEMED de Colorado do Oeste pelo destaque e reafirma seu compromisso com a expansão da educação empreendedora como estratégia de desenvolvimento social e transformação territorial.

