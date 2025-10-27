Deputada federal Cristiane Lopes  entrega trator agrícola para produtores rurais em Campo Novo de RO

A deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil) realizou, neste fim de semana, a entrega oficial de um trator agrícola cabinado, no valor de R$ 400 mil, destinado à Associação de Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Santa Rita de Cássia (ASPROCOSRICA), localizada na linha C-10, em Campo Novo de Rondônia.

O recurso é fruto de emenda parlamentar de autoria da deputada, atendendo a uma solicitação do ex-vereador Walcir Almeida.

O evento aconteceu na sede da associação e reuniu produtores rurais, membros da comunidade e lideranças locais. Segundo a deputada, a entrega representa um importante passo para o fortalecimento do setor produtivo rural.

“Nosso compromisso é com o fortalecimento do produtor em Rondônia. Este trator vai melhorar a produtividade e facilitar o dia a dia dos produtores. É uma vitória da comunidade que acreditou e trabalhou para conquistar este benefício”, destacou Cristiane Lopes.

A deputada lembrou que Campo Novo de Rondônia já recebeu mais de R$2,7 milhões em investimentos por meio de emendas de seu mandato, contemplando diversas áreas como agricultura, saúde, educação e infraestrutura rural.

O ex-vereador Walcir Almeida, autor do pedido para aquisição do trator, agradeceu o empenho da parlamentar.

“A deputada Cristiane tem sido uma grande parceira de Campo Novo. Esse trator vai atender dezenas de famílias produtoras que vivem da agricultura. É um sonho antigo da comunidade que agora se torna realidade graças ao compromisso dela com os pequenos produtores”, afirmou Walcir Almeida.

Encerrando o evento, Cristiane Lopes reforçou seu compromisso com o setor produtivo e com o desenvolvimento dos municípios do interior.

“Cada investimento entregue é resultado de muito trabalho, diálogo e compromisso com quem vive no campo. Nosso mandato continuará lutando por mais conquistas como esta, porque fortalecer o homem do campo é garantir o crescimento de Rondônia”, concluiu a deputada.