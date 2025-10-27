Deputada Lebrinha e governador Marcos Rocha inauguram Parque Buritis em Seringueiras

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) participou na última sexta-feira (24), ao lado do governador Coronel Marcos Rocha, da inauguração do Parque Buritis, o primeiro parque turístico do Vale do Guaporé, localizado no município de Seringueiras.

Solicitada pela deputada, a obra representa um marco para o município. “A entrega do Parque Buritis é um presente para as famílias de Seringueiras e um passo importante para o desenvolvimento do Vale do Guaporé. Agradeço ao governador Marcos Rocha e a toda a equipe do Governo de Rondônia pela parceria e por acreditar nas potencialidades da nossa região”, destacou Gislaine Lebrinha.

O Parque Buritis recebeu investimento total de R$ 2,8 milhões, financiado em sua maior parte pelo Governo de Rondônia. A obra foi executada por meio do programa Ações Municipalistas, iniciativa que apoia os municípios na realização de obras de infraestrutura e na construção de espaços públicos de convivência.

O espaço conta com pista de caminhada, playground, quiosques, bancos, iluminação em LED, ponte de madeira, totem turístico com o nome “Seringueiras” e paisagismo, tornando-se um novo ponto de lazer e turismo na região.

A deputada ressaltou que iniciativas como essa reforçam o compromisso do Governo de Rondônia com o bem-estar da população e o fortalecimento dos municípios.