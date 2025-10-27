Eleições de meio de mandato na Argentina dão vitória decisiva às reformas de Milei

BUENOS AIRES (Reuters) – O partido do presidente da Argentina, Javier Milei, obteve a vitória nas eleições legislativas de meio de mandato, uma vez que os eleitores lhe deram um mandato para continuar levando adiante sua reforma radical da economia, apesar do descontentamento generalizado com suas profundas medidas de austeridade.

Um alívio para Milei, cujos números nas pesquisas haviam caído nas últimas semanas, os resultados também devem agradar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cujo governo enfrentou críticas depois de conceder à Argentina um grande socorro financeiro.

“Parabéns ao presidente Javier Milei por sua vitória esmagadora na Argentina. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso! Nossa confiança nele foi justificada pelo povo da Argentina”, disse Trump em uma publicação no Truth Social.

Os analistas disseram que o resultado mais forte do que o esperado poderia refletir o medo de uma nova turbulência econômica se o país abandonasse as políticas de austeridade de Milei que, ao mesmo tempo em que cortam os subsídios dos quais muitos argentinos dependem há muito tempo, conseguiram reduzir drasticamente a inflação.

“Os argentinos mostraram que não querem voltar ao modelo de fracasso”, disse Milei, falando triunfante diante de uma multidão de apoiadores em um hotel em Buenos Aires após o anúncio dos resultados.

Gustavo Córdoba, diretor da empresa argentina de pesquisas Zuban Córdoba, disse que ficou surpreso com o resultado de Milei e acredita que isso reflete a preocupação com a possibilidade de repetição das crises econômicas de governos anteriores.

“Muitas pessoas estavam dispostas a dar outra chance ao governo”, disse ele. “Veremos quanto tempo a sociedade argentina dará ao governo argentino. Mas o triunfo é inquestionável, inquestionável.”

Córdoba disse que o governo de Milei parece ter garantido o terço de assentos necessários na Câmara dos Deputados para evitar que qualquer veto presidencial futuro seja derrubado pelo Congresso. Nos últimos meses, a oposição derrubou vários vetos de Milei a projetos de lei de gastos que, segundo ele, ameaçavam o equilíbrio fiscal do país.

“O resultado é melhor do que até mesmo os apoiadores mais otimistas de Milei esperavam”, disse Marcelo Garcia, diretor para as Américas da consultoria de risco Horizon Engage.

“Com esse resultado, Milei poderá defender facilmente seus decretos e vetos no Congresso”, disse Garcia, acrescentando que os aliados terão mais incentivo para apoiar um presidente vencedor.

De fato, em seu discurso de comemoração, Milei sugeriu uma maior disposição para formar parcerias, dizendo que “há dezenas de deputados e senadores de outros partidos com os quais podemos chegar a acordos básicos”.

Os investidores estrangeiros ficaram impressionados com a capacidade do governo de reduzir significativamente a inflação mensal de 12,8% antes da posse de Milei para 2,1% no mês passado, ao mesmo tempo em que alcançou um superávit fiscal e promulgou medidas de desregulamentação abrangentes.

Para apoiar Milei, o governo Trump ofereceu um resgate potencialmente no valor de US$40 bilhões, incluindo um swap cambial de US$20 bilhões que já foi assinado e uma proposta de facilidade de investimento em dívida de US$20 bilhões.

“Esperamos dar continuidade aos passos em direção à liberdade econômica que atrairá investimentos do setor privado e criadores de empregos, trazendo prosperidade ao povo argentino”, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, em um post no X, ao parabenizar Milei.

O partido de Milei, o La Libertad Avanza, obteve 41,5% dos votos na província de Buenos Aires, em comparação com 40,8% da coalizão peronista, de acordo com os resultados oficiais. A província tem sido um reduto político para os peronistas, marcando uma mudança política dramática e uma grande virada para Milei após o resultado das eleições para o Congresso de Buenos Aires em setembro.

Em nível nacional, o La Libertad Avanza obteve 64 cadeiras na Câmara dos Deputados, contra 37 atuais, de acordo com dados do governo.

Metade da Câmara dos Deputados da Argentina, ou 127 cadeiras, bem como um terço do Senado, ou 24 cadeiras, foram eleitas na votação de meio de mandato. O movimento de oposição peronista detinha a maior minoria em ambas as Casas, ofuscando o relativamente novo partido de Milei.

Especialistas políticos disseram que obter mais de 35% dos votos seria um resultado positivo para o governo de Milei.