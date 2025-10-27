Futuros do milho abrem a segunda-feira se valorizando nas bolsas

A segunda-feira (27) começa com os preços futuros do milho operando no campo positivo da Bolsa Brasileira (B3). As principais cotações flutuavam na faixa entre R$ 67,59 e R$ 72,66 por volta das 11 horas (horário de Brasília).

O vencimento novembro/25 era cotado a R$ 67,59 com elevação de 0,58%, o janeiro/26 valia R$ 71,38 com valorização de 0,88%, o março/26 era negociado por R$ 72,66 com alta de 0,50% e o maio/26 tinha valor de R$ 71,74 com ganho de 0,48%.

Mercado Externo

Os preços internacionais do milho futuro também abriram as atividades desta segunda-feira no campo positivo, registrando avanços por volta das 10h53 (horário de Brasília).

O vencimento dezembro/25 era cotado a US$ 4,28 com elevação de 5,25 pontos, o março/26 era negociado por US$ 4,43 com valorização de 6,25 pontos, o maio/26 valia US$ 4,52 com alta de 6,50 pontos e o julho/26 tinha valor de US$ 4,58 com ganho de 6,25 pontos.

Segundo informações do site internacionais Successful Farming, s contratos futuros de grãos subiram durante a noite depois que os Estados Unidos e a China concordaram com um possível acordo comercial que pode ser finalizado quando os presidentes Donald Trump e Xi Jinping se reunirem no final desta semana.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que os negociadores fecharam acordos sobre as operações do TikTok nos EUA e minerais de terras raras.

“Espera-se que a China retome as compras de soja dos EUA, enquanto Washington provavelmente não imporá uma tarifa de 100% a Pequim”, destaca a publicação.