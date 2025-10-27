Médico Lucas Donadon lança pré-candidatura a deputado federal

O médico Lucas Donadon anunciou oficialmente sua pré-candidatura a deputado federal, colocando seu nome à disposição do povo de Rondônia com o propósito de representar o estado na Câmara dos Deputados.

Jovem, dedicado e reconhecido pelo seu trabalho social, Lucas é símbolo de uma nova geração de lideranças comprometidas com o atendimento humanizado e com a defesa de políticas públicas que realmente cheguem à população.

Lucas Donadon conta com o apoio da mãe, a deputada estadual Rosangela Donadon, que está em seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa e é pré-candidata à reeleição para o quarto mandato, sendo amplamente reconhecida pelo grande trabalho que vem realizando em todo o estado — especialmente na região do Cone Sul.

Com sensibilidade e visão de futuro, Lucas destaca que a sintonia entre o trabalho no Estado e na esfera federal é essencial para garantir avanços concretos e sustentáveis. Ele afirma que deseja somar ao mandato da mãe, fortalecendo essa parceria entre Estado e Federação em favor de mais investimentos, projetos e políticas que impulsionem o desenvolvimento regional.

Atualmente, Lucas Donadon é presidente das Associações Marcos Donadon, entidades que há mais de 30 anos prestam serviços de saúde à população de Rondônia, oferecendo atendimentos acessíveis e de qualidade. Além disso, ele também é responsável pela expansão dos Laboratórios Marcos Donadon, ampliando a oferta de serviços de saúde e garantindo que mais pessoas tenham acesso a exames de qualidade com preços populares — um trabalho que reforça seu compromisso com a inclusão e o bem-estar da população.

“Sempre acreditei que cuidar das pessoas vai muito além do consultório. É hora de transformar essa experiência em políticas públicas que ampliem o acesso à saúde e garantam dignidade às famílias rondoniense”, destacou Lucas Donadon durante o lançamento.

A pré-candidatura surge como um movimento de renovação e de fortalecimento da representatividade do estado em Brasília. Lucas afirma que sua principal missão é defender mais recursos para a saúde pública, fortalecer o SUS, apoiar a juventude e promover oportunidades para quem mais precisa. “Esse projeto é de todos nós. É sobre fazer a diferença com seriedade, trabalho e resultados concretos para Rondônia”, reforçou o pré-candidato.