Prefeitura de Porto Velho inicia asfaltamento no Bairro Novo Horizonte com apoio do deputado Delegado Camargo

A Prefeitura de Porto Velho vai realizar o asfaltamento da Rua Monte Serrate, no bairro Novo Horizonte, atendendo a uma demanda antiga dos moradores.

O anúncio foi feito pelo prefeito Léo Moraes durante visita ao local, acompanhado de Eric Almeida, que representou o deputado estadual Delegado Camargo na ocasião.

Segundo o prefeito, o trabalho será feito em duas etapas: a primeira, com pavimentação parcial, será iniciada ainda neste ano; e a segunda, que inclui serviços de drenagem e conclusão do asfalto, está prevista para o início do próximo ano.

O deputado Delegado Camargo manifestou apoio à iniciativa da Prefeitura, reforçando a importância de investimentos que garantam melhorias na infraestrutura e mobilidade urbana da capital.

Representando o parlamentar, Eric Almeida destacou o empenho do prefeito na execução da obra.

“O prefeito Léo Moraes tem mostrado compromisso com as comunidades e está realizando um trabalho importante aqui no Novo Horizonte. O deputado Delegado Camargo reconhece essa atuação e tem sido parceiro nas ações que beneficiam a população”, afirmou.

Em outras ocasiões, o deputado Delegado Camargo já havia ressaltado o comprometimento do prefeito Léo Moraes com o desenvolvimento de Porto Velho, destacando que iniciativas como essa demonstram sensibilidade e responsabilidade com a população. “Reafirmo meu respeito e apoio à gestão municipal e coloco meu mandato à disposição para continuar contribuindo com ações que melhorem a vida das famílias da nossa capital”, declarou o parlamentar.

A Prefeitura informou que outras ruas da região também estão sendo avaliadas para novas obras de pavimentação, dentro do programa de infraestrutura urbana desenvolvido pela atual gestão.