VÍDEO: homem armado assalta farmácia em Vilhena

Na noite desta sexta-feira, 31 de outubro de 2025, uma farmácia localizada na Avenida Paraná, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena, foi alvo de assalto.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, um homem usando moletom preto e boné entrou no estabelecimento, fingiu ser cliente e, ao chegar ao caixa, sacou uma arma de fogo, aparentemente um revólver, anunciando o roubo.

Ele levou R$ 528 em dinheiro e uma caixa de medicamento antes de fugir a pé, tomando rumo ignorado.

Câmeras de segurança registraram toda a ação. A Polícia Militar realizou diligências nas proximidades, mas o suspeito ainda não foi localizado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil.

>>>Vídeo: