Bicicleta é furtada em frente ao ginásio Geraldão em Vilhena

Na noite de terça-feira, 4 de outubro, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto de bicicleta nas dependências do ginásio Geraldão, em Vilhena.
De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, no local, os policiais entraram em contato com a vítima, identificada pelas iniciais O., que relatou ter chegado ao ginásio por volta das 17h para realizar um treino de basquetebol. Ele contou que deixou sua bicicleta, marca GTS, de cor branca e aro 29, estacionada no bicicletário em frente ao local.
Ao encerrar o treino, por volta das 19h, o homem percebeu que a bicicleta havia sido furtada. Segundo informou, o veículo não estava trancado com cadeado, e ele não soube indicar quem poderia ter cometido o crime.
A equipe policial realizou diligências na região, mas não conseguiu localizar a bicicleta. A vítima também relatou não possuir a nota fiscal do veículo, informando que posteriormente compareceria à Delegacia de Polícia Civil para complementar o registro da ocorrência.
Diante dos fatos, o caso foi documentado e encaminhado às autoridades competentes para as providências cabíveis.