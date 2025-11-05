Coronel Chrisóstomo destina mais de R$ 500 mil para exames de tomografia em Machadinho D’Oeste

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) garantiu o pagamento de R$ 504.659,00 à saúde de Machadinho D’Oeste, referente a recursos liberados em setembro.

O valor será utilizado para custear exames de tomografia, ampliando o acesso da população ao diagnóstico por imagem. A ação contou com o apoio da vereadora Ângela Posser (PL), que articulou a demanda junto ao parlamentar.

Com esse novo repasse, os recursos destinados por Coronel Chrisóstomo ao município somam R$ 4.949.532,00, distribuídos entre saúde (R$ 3.899.532,00), agricultura (R$ 500.000,00) e esporte (R$ 50.000,00), além dos R$ 500 mil mais recentes.

O deputado reforçou que o investimento tem como objetivo garantir atendimento digno e ágil à população de Machadinho D’Oeste, contribuindo para o fortalecimento da rede pública de saúde e o diagnóstico precoce de doenças.