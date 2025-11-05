Deputada Sílvia Cristina encerra atividades do Outubro Rosa com mais de 4 mil pessoas presentes

Uma palestra no auditório do Ifro Zona Norte, em Porto Velho, encerrou as atividades alusivas ao Outubro Rosa, conduzidas pela deputada federal Sílvia Cristina. Ao longo do mês, nas palestras que realizou em faculdades, institutos federais, câmaras municipais e outros espaços, foram mais de 4 mil pessoas participando, em todas as regiões de Rondônia.

Além das palestras, a parlamentar concedeu entrevistas falando de sua experiência pessoal no tratamento do câncer de mama, alertando para a prevenção e mostrando resultados de sua atuação como deputada federal, que trouxeram mais atendimento para o câncer, através da parceria com a fundação Pio XII.

“Foi um mês intenso, de muito trabalho, de muita conversa com mulheres, alertando para a necessidade da prevenção, que salva vidas. Hoje, temos uma estrutura melhor para que as mulheres façam os preventivos. Temos o Hospital de Amor na capital, os Centros em Vilhena e Ji-Paraná e duas carretas do amor. Mesmo assim, precisamos reforçar em outubro e nos demais meses do ano, que os exames preventivos são indispensáveis”, destacou a deputada.

Sílvia Cristina participou ainda da exposição Histórias que Transformam Dor em Esperança, que segue em cartaz nos Centros de Prevenção e Diagnóstico de Câncer em Ji-Paraná e em Vilhena. Ela conduziu ainda em suas redes sociais, o Podcast A Vida é Rosa.

Segundo Sílvia, “nosso foco maior com essas atividades foi chamar a atenção para a necessidade de conscientização acerca da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, que é o que mais mata mulheres no Brasil e no mundo”.