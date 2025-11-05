Ezequiel Neiva acompanha obras de pavimentação e entrega de ônibus escolares em Cerejeiras

No último final de semana, o deputado estadual Ezequiel Neiva realizou uma vistoria nas obras de pavimentação dos bairros Eldorado e Primavera, em Cerejeiras. As ações no município têm o objetivo de melhorar a infraestrutura e a mobilidade urbana na cidade.

No bairro Eldorado, além da pavimentação, estão sendo construídas calçadas, um projeto que também contou com a articulação do deputado Ezequiel Neiva com o intuito de garantir a acessibilidade e da qualidade de vida da população local.

Durante a visita, o parlamentar também acompanhou a entrega de quatro ônibus escolares, disponibilizados pelo Governo Federal, que irão reforçar o transporte escolar no município, beneficiando estudantes das zonas urbana e rural.

Parlamentar valorizou o trabalho realizado em parceria com a Prefeitura de Cerejeiras (Foto: Nilson Nascimento I Assessoria Parlamentar)

Além disso, Ezequiel Neiva colaborou com a reformulação da borracharia da Secretaria Municipal de Obras, com um investimento de R$ 70 mil para a aquisição de equipamentos essenciais, como montadora e desmontadora de pneus, elevador de carros, deslocadora, guincho elétrico, vulcanizadora e kits completos de ferramentas. “Obrigado por investir no nosso município. Recebemos essa máquina que vai facilitar o nosso trabalho no junto a nossa secretaria”, destacou Léo Borracheiro, responsável pela borracharia.

O deputado estadual Ezequiel Neiva ressaltou a importância do trabalho em conjunto com a Prefeitura de Cerejeiras para viabilizar melhorias e investimentos na cidade. “É fundamental trabalharmos lado a lado com a Prefeitura, comandada pelo prefeito Sinésio José e com toda a equipe municipal para trazer mais infraestrutura, segurança e qualidade de vida para a população de Cerejeiras. Cada obra e cada ação é fruto dessa parceria que beneficia diretamente toda população”, destacou o parlamentar.

As vistorias e entregas foram acompanhadas pelo prefeito Sinésio José, pelo vice-prefeito Valdir Carlos, pelo chefe de gabinete Saulo Siqueira, além dos vereadores Selso Lopes, Dione Ribeiro, Marcão da Rádio e Zeca Rolista, e do suplente de deputado federal Wiveslando Neiva.